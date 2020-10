Man die wacht op voorleiding springt uit raam in rechtbank van Gent

Gent Brandweer vangt hangbuik­zwijn in leegstaand pand

19 oktober De brandweer heeft maandagnamiddag een hangbuikzwijn gevangen in een leegstand pand op de Langerbruggekaai in Gent. Omstaanders zagen hoe de interventie lange tijd aansleepte. Ze gingen ervan uit dat het dier zich niet gemakkelijk liet strikken, maar dat klopt volgens woordvoerder Alisa Coessens niet. “Het heeft even geduurd om het juiste team ter plaatse krijgen”, legt ze uit. “Maar rond 17.00 uur kwamen onze mensen aan en na een tiental minuten was het dier gevangen.” Wat er nu met het zwijn moet gebeuren, is voorlopig onduidelijk. Het dier -dat ongeveer 175 kilo weegt- werd achteraf overgebracht naar de faculteit Dierengeneeskunde in Merelbeke.