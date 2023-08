Man die twee voetgangers aanreed aan de Ham was onder invloed van alcohol

‘Red onze Supermerka­de’: toekomst onzeker voor solidaire buurtsuper­markt op Mui­de-Meulestede

Kraakvers brood, kazen of zelfs kleding: het aanbod in de Supermerkade is ruimer dan je zou denken, maar de solidaire buurtsupermarkt op Muide-Meulestede dreigt te sluiten. Of de stad Gent ook volgend jaar nog geld heeft voor het project is onduidelijk. Een spijtige zaak, vindt ook vaste klant Frieda De Mont (67). “Hier kennen de kassiersters me ten minste nog", treurt ze.