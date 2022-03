Man die Japanse ‘ramen’ naar Gent bracht, serveert nu lunch. “Passie voor Aziatische streetfood”

GentHij schreef liefst zes kookboeken over de oosterse keuken, die niet alleen hier maar ook in Thailand worden verkocht, en hij was dé pionier van oosterse voeding in Gent. Hij geeft al 10 jaar kookworkshops, maar vandaag roert Tom Vandenberghe ook elke middag zelf in de potten, in zijn lunchbar ‘Haven’ aan Dok Noord.