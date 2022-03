Man die bevriende gevangene probeerde te voorzien van 60 amfetaminepillen mag hem zes maanden vergezellen in de cel

Gent Buurt bijna verlost van piepend geluid: tramsporen bocht Clarissen­straat - Frè­re-Orbanlaan worden in de paasvakan­tie aangepakt

Wie in centrum Gent rondloopt, of in de buurt van tramsporen woont, kent het wel. Het snerpende geluid dat trams maken in de bochten. Weinig of niks aan te doen, zo blijkt, al probeert De Lijn het wel. Er wordt een nieuw smeersysteem getest, en de sporen aan de bocht Clarissenstraat - Frère-Orbalaan worden vernieuwd.

