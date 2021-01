Man (70) verdronken na verdwijning uit woonzorgcentrum Vulpia: vermoedelijk wanhoopsdaad

Drongen/Waarschoot Man (53) kruipt met 2,67 promille achter stuur na avondje drinken in gesloten restaurant tijdens lockdown

5 januari Hij mag dan wel groot zijn en naar eigen zeggen goed tegen alcohol kunnen, toch moest een 53-jarige man uit Drongen zich dinsdagmiddag in de Gentse politierechtbank verantwoorden voor dronken rijden. E.R. had maar liefst 2,67 promille in het bloed, goed voor ongeveer 13 glazen pils. “Ik had ruzie met mijn ex-vrouw dus het was beter dat ik vertrok voordat er ongelukken zouden gebeuren”, zei de man in de rechtbank.