Man (70) verdronken na verdwijning uit woonzorgcentrum Vulpia: vermoedelijk gaat het om een wanhoopsdaad

Gent Roos brengt bijzonder licht in donkere dagen: is de bidon halfvol of halfleeg voor jou?

3 januari Toen de oproep ‘verspreid licht’ werd gelanceerd, besloot Roos Lapeire (47) om daar creatief mee aan de slag te gaan. Ze maakte twee lampen uit oude bidons, kleurde de onderste kant in met witte verf, en schreef op de ene ‘halfvol’ en op de andere ‘halfleeg’. Door de lampen aan haar raam te zetten, wil ze passanten niet enkel een leuke wandeling bezorgen maar hen ook doen nadenken of het glas voor hen halfvol of halfleeg is.