Man (70) verdrinkt na verdwijning uit woonzorgcentrum

Gent David (45) belooft vinder van zijn weggelopen fret 100 euro beloning: “Het dier is als een kind voor mij”

4 januari David Vernimmen (45) en zijn gezin zijn wanhopig op zoek naar Fretje, hun geliefde huisdier. Ze roepen hun buren in de Brugse Poort op om hun tuinhuis en garage te controleren, om te zien of de fret daar ergens aan het schuilen is. De vinder mag rekenen op een beloning van 100 euro. “Mijn dieren zijn mij alles waard. Thuis hebben we nog honden, chinchilla’s, cavia’s, hamsters, vogels en vissen maar Fretje is echt mijn kindje.”