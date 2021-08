Man (59) uit Halle sterft na ongeval met kajak in Gent, sector vraagt betere signalisatie: “Sinds corona zit de sport in de lift”

Gent Sint-Pauluskerk luidt om midder­nacht plotseling vier minuten lang de klokken: “Ik heb er geen verklaring voor”

13 augustus Het was even schrikken donderdag om klokslag middernacht in de Smidsestraat in Gent. De Sint-Pauluskerk luidde maar liefst vier minuten lang de klokken, maar dat was niet gepland. De parochie heeft voorlopig geen verklaring hoe het kan gebeuren, maar verzekert dat het eenmalig was.