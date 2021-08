Man (59) uit Halle overleden na ongeval met kajak aan Baudelopark in Gent

“Het is nog onduidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren”, zegt Dirk De Sutter, woordvoerder van de Gentse politie. Wat wel zeker is, is dat het slachtoffer, een man van 59, maandagmiddag een kajaktochtje maakte met zijn gezin en vier honden. Ter hoogte van het Baudelopark ging het slachtoffer onder een verbodsbord door. Toen liep het mis. Het is niet duidelijk hoe de man in het water beland is en of de kajak gekanteld is. De man werd uit het water gehaald door de hulpdiensten, die meteen overgingen tot reanimatie. Maar alle hulp kwam te laat want het slachtoffer overleed iets later. Zijn gezin wordt opgevangen.