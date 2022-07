Man (53) overleden nadat hij ‘voor de grap’ in water werd gegooid na Gentse Feesten: verdachten op de vlucht

Gent Aftellen naar de Gentse Feesten: hoe geraak je er, en hoe geraak je weer weg

De Gentse Feesten staan voor de deur, voor wie met de auto in Gent rijdt is het nu al geordende chaos. De knaldrang is groot, de affiche is aanlokkelijk. Maar hoe geraak je er best, op die Feesten? Kan je parkeren? Rijdt de bus ‘s nachts. Vind je je fiets nog terug?

14 juli