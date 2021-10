Man (48) bewusteloos gevonden op straat en in levensgevaar naar ziekenhuis overgebracht

Gent Jonge dief (18) lacht rechter in gezicht uit tijdens ondervra­ging: “Begrijpt u eigenlijk wel wat er boven uw hoofd hangt?”

22 oktober Drie jongeren riskeren celstraffen tot 14 maanden na een hele reeks diefstallen in Gent. Het drietal beroofde mensen en brak in in verschillende woningen. Hun buit verstopten ze op een werf in Gentbrugge, waar ze op 28 augustus van dit jaar op heterdaad betrapt werden. In de rechtbank was de ernst van de feiten duidelijk nog niet doorgedrongen tot hen.