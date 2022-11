Man (37) geeft schoonbroer kopstoot met helm en gaat vervolgens eigen zus te lijf: “Ik had te veel whisky-cola gedronken”

Gent RESTOTIP. Ce’s Arts, ruime zaak vlakbij Sint-Pieterssta­ti­on

Een nieuwe zaak in Gent, dat is altijd een bezoekje waard. Ce’s Arts op de hoek van de Kortrijksesteenweg en de Filips Van Marnixstraat palmde een voormalig bankgebouw in. Het is dus een behoorlijk ruime zaak, met veel natuurlijke lichtinval. Dat chef Cedric De Mey voor hij zijn eigen bistro startte altijd in sterrenrestaurants kookte, zorgt voor hooggespannen verwachtingen.

