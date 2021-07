Man (31) trekt in ontbloot bovenlijf spiegels van wagen en wordt gearresteerd

Gent “Je moet niet naar de Ardennen om te onthaasten”: vriendin­nen plaatsen kleine vakantie­huis­jes rond Gent, middenin het groen

12 juli Tot rust komen kan perfect in je eigen streek. Dat is het idee achter een klein vakantiehuisje dat vriendinnen Rein De Paepe (39) en Lieselot De Sutter (37) hebben neergezet in de rand van Gent. De dertigers dromen ervan om in totaal een tiental huisjes te verspreiden in de rand van Gent.