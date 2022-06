Man (31) snijdt bezoeker keel over, maar herinnert zich daar later niets meer van: “Hij heeft zoveel spijt van wat hij tijdens die psychose deed”

Gent Kinepolis Gent bestaat 40 jaar. Filmopera­to­ren Luc (57) en Cindy (43) draaien al decennia­lang mee: “We leven in het donker”

“Als we een koppeltje in een hoekje zien kruipen, weten we hoe laat het is”, grinnikt Luc Foncke. Al 35 jaar werkt hij als filmoperator in Kinepolis Gent, wat hem een vat vol verhalen maakt. Zijn collega Cindy Brossé is er al 25 jaar en heeft dus ook al heel wat meegemaakt. Speciaal voor de 40e verjaardag van de vroegere decascoop nemen ze ons mee achter de schermen, en geven ze enkele wilde verhalen prijs.

