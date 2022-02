Man (27) gooit kassei tegen hoofd van agent en probeert tweede te wurgen: voorgeleid op verdenking van doodslag

Gent/LochristiDe politie van zone Puyenbroek werd woensdagnamiddag gealarmeerd door een bestuurder die gevaarlijk rijgedrag vertoonde in Zaffelare. In een poging om de man te arresteren, werd hij gewelddadig. “Eén agent kreeg een kassei op het hoofd, de man probeerde de andere agent te wurgen”, laat het parket weten.

Woensdagmiddag omstreeks 13.30 uur kwam de melding binnen. Een bestuurder vertoonde gevaarlijk rijgedrag in Zaffelare en reed in de richting van de R4 in Mendonk. Daar kregen twee agenten de man in het vizier. De bestuurder merkte de politie op en scheurde weg.

“Hij reed zichzelf klem ter hoogte van een bedrijf aan de Korte Mate in Desteldonk en vluchtte te voet verder”, laat het parket weten. “De twee politieagenten van politiezone Puyenbroeck zetten de achtervolging in en konden de verdachte vatten. Deze verzette zich hevig en er ontstond een schermutseling.” Eén van de agenten kreeg een kassei op het hoofd en werd door de verdachte in de hand gebeten. “De andere agent kreeg slagen en de verdachte probeerde hem te wurgen.”

Poging tot doodslag

Er werd ondertussen versterking gevraagd van politiezone Gent en de Scheepvaartpolitie, die ter plaatse de verdachte konden arresteren. “Het gaat om een 27-jarige man uit Koekelberg.” Beide agenten werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. “De agent die de kassei tegen het hoofd kreeg, had een hoofdwonde die moest gehecht worden. Hij bracht de nacht door in het ziekenhuis voor observatie. De andere agent had schaafwonden in het aangezicht, aan de hals en de mond, en wurgsporen.” Het parket stelde een wetsdokter aan om de verwondingen van beide agenten vast te stellen. “Ze zijn beiden voor meerdere dagen werkongeschikt.” De verdachte wordt in de loop van de dag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, op verdenking van poging tot doodslag. Het parket vraagt zijn aanhouding.

“Hallucinant”

Koen Van Poucke, korpschef bij politiezone Puyenbroeck veroordeelt het incident sterk. “Mijn agenten zijn ook gewone mensen, met een gezin en kinderen. Het is hallucinant dat zij, door hun werk uitstekend te doen, hun leven riskeren. Het is jammer genoeg een trend die al even aan de gang is. Intussen zijn ze gelukkig aan de beterhand en worden ze goed opgevangen bij ons. We zijn gelukkig een hecht team, maar ze zijn er wel zwaar van onder de indruk. Ik ben blij dat het parket de ernst van de feiten inziet en dat de man voorgeleid wordt op verdenking van poging doodslag.”

LEES OOK: