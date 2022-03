Magneetvissers halen granaten uit vaart naast de Watersportbaan: “Dat was wel even schrikken, ja”

“Normaal halen wij vooral wrakken van fietsen en bromfietsen boven, maar rond 09.15 uur had iemand plots een handgranaat aan zijn magneet hangen”, vertelt Timohdie (31). “We waren wel even geschrokken, maar het is niet zo dat wij direct panikeren als we dergelijke dingen bovenhalen. We beoefenen onze hobby al lang en in Nederland zijn we wel wat gewoon. Ik heb al verschillende granaten, machinegeweren en ander wapentuig opgevist. Je kan mijn avonturen zelfs volgen op Youtube”, vertelt de Rotterdammer enthousiast. In totaal hebben ze een tiental hand- en stokgranaten uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. Volgens de ‘vissers’ was er geen gevaar op ontploffing. “Aan de staat van de granaten te zien, liggen ze al tachtig jaar hier in het water. Dan is er geen ontploffingsgevaar meer”, verzekert Timohdie ons.