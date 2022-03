Magisch bezoek: ‘Harry Potter’-acteur Mark Williams op visite in The Wizard Store

Dat rubberen eendje

Williams was twee dagen in België, hij bezocht The Wizard Store in Brugge en in Gent. Hij is bij ons vooral bekend voor zijn rol als pater familias van de Weasley’s in Harry Potter. In eigen land kent men hem vooral van The Fast Show en Father Brown. Enkel de fans van de leerling-tovenaar snappen echter waarom Williams in vredesnaam zoveel rubberen eendjes moet handtekenen. “Ik raak het niet snel beu hoor", klonk het bij de Brit, voor hij een ietwat beduusde fan stevig tegen zich aantrok. “Het is een heel hechte gemeenschap en dat is alleen maar mooi.”