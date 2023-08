‘Madam Bakster’, onlangs bevallen van dochtertje van overleden Kobe, deelt vertederend beeld: “Aster maakt viergeslacht compleet”

Op de foto is Laura Verhulst te zien met overgrootmoeder Jacqueline Borgonjon (87) uit Maldegem en grootmoeder Anne Himschoot (61) uit Knokke-Heist. Het viertal straalt van geluk. Voor Verhulst is het een bijzondere tijd. Niet alleen wordt ze voor het eerst moeder, ook krijgt de zaakvoerster van de artisanale bakkerij ‘Madam Bakster’ in Gent te maken met heel wat media-aandacht.