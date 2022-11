Maanden na zware vechtpartij ligt man nog steeds in het ziekenhuis: “Hij weet niet meer dat hij is gaan samenwonen met partner”

GentTwee jaar. Die straf riskeert een man die eind augustus aan de Oude Beestenmarkt tijdens een discussie een andere man een vuistslag gaf. Het slachtoffer kwam zwaar ten val en verkeerde in levensgevaar. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht en belandde in een coma. Tot op vandaag heeft hij het ziekenhuis nog niet verlaten. En de dader, die barstte tijdens de zitting in tranen uit.