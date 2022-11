Maanden na zware vechtpartij ligt man nog steeds in het ziekenhuis: “Hij weet niet meer dat hij is gaan samenwonen met partner”. Dader riskeert twee jaar cel

Gent Van shampoo tot cosmetica en ‘pimple patches’: koppel opent winkel vol duurzame verzor­gings­pro­duc­ten in centrum Gent

Goed zorg dragen voor jezelf is belangrijk, dat weten Chloé Matthieu (36) en Dries De Kimpe (35) als de beste. Drie jaar geleden opende het koppel een winkel met natuurlijke en duurzame verzorgingsproducten in Aalst. Vandaag openen ze een tweede vestiging van Clothilde – een oude bijnaam van Chloé – in Gent. Ga zeker eens langs, want elk bezoek is een beleving.

