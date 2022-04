Maand na inval droogt stroom aan hulpgoederen stilaan op: Gents-Oekraïense gemeenschap slaakt noodkreet

GentOnder de Stadshal heeft de Oekraïense gemeenschap in Gent aandacht gevraagd voor de situatie in hun land. Nu de vrijwilligers een maand na inval steeds minder hulpgoederen ontvangen, vragen ze de Gentenaar om een tandje bij te steken. “De oorlog is nog niet voorbij, integendeel.”

Een week na ons wordt ook in Oekraïne pasen gevierd. Traditiegetrouw een feestdag in het land, al is er dit jaar weinig reden om te feesten. “Op dit moment wordt Odessa volop onder vuur genomen", weet Nina Spiridonova (32). In 2011 kwam de Oekraïense vanuituit Brovary, een stad op 20 kilometer van Kiev, aan in Gent. De studente Germaanse Talen bleef plakken in de stad en werkt inmiddels al tolk in de rechtbank.

“Ik sta vandaag (zaterdag, red.) onder de Stadshal om de oorlog opnieuw onder de aandacht te brengen", zegt Nina. “Het conflict is inmiddels een maand aan de gang en dat merken we ook in de Sleepstraat. De eerste dagen werd onze kerk overspoeld. De rekken puilden uit van de hulpgoederen, maar die stroom is beetje bij beetje stilgevallen”

“We mogen niet vergeten welke tragedie zich in Oekraïne afspeelt”, gaat Nina verder. “Mijn moeder en grootmoeder wonen intussen inmiddels bij me thuis in Gentbrugge. Maar van vriendinnen in Oekraïne krijg ik hartverscheurende berichten. Vrouwen die te snel bevallen van de stress, kapotgeschoten huizen en hele families op de vlucht: het gebeurt er allemaal.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Dit is het lijstje van goederen waar de Oekraïense gemeenschap naar op zoek is. © Cedric Matthys

120 EHBO-koffers

Om middelen op te halen, verkocht Nina zaterdag samen met een team van vrijwilligers cake, t-shirts, kaarsen en pysanky. Dat laatste zijn traditioneel beschilderde eieren. “Met het geld dat binnenkomt, kopen we verzorgingsmateriaal voor de veldhospitalen. De oorlog is er immers niet milder op geworden.”

De afgelopen maand reed de Oekraïnense gemeenschap met drie ambulances naar Oekraïne, gevuld met zo’n 120 EHBO-koffers. “Dat hopen we te kunnen blijven doen. Maar daarvoor hebben we middelen nodig: van pijnstillers, tot verbandmateriaal, pampers of conservenvoeding. Hopelijk vind de Gentenaar de weg terug naar onze kerk”, besluit Nina.

Wil je helpen? Materialen kunnen van maandag tot en met vrijdag afgezet worden in de Sleepstraat 216. Let wel: heb je een grote gift, dan ga beter meteen naar de Jan Samijnstraat 19. Daar kan je van maandag tot en met woensdag terecht.

LEES OOK

BEKIJK OOK