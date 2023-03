“Maak vaart met het wijkmobiliteitsplan”: scholen, ouders en horecazaken uit Sint-Amandsberg richten open brief aan Gents stadsbestuur

“Maak vaart met het wijkmobiliteitsplan.” Een groep van 9 schooldirecties, 6 oudercomités, 14 wijkorganisaties en 8 handel- en horecazaken uit Sint-Amandsberg heeft een open brief gestuurd naar het Gentse stadsbestuur. Zij willen dat er sneller een plan op tafel komt om doorgaand verkeer weg te houden uit de wijk.

“Als je ‘t ons vraagt gaat het veel te traag”, zegt Nadiem Shah van buurtorganisatie Velodroom. “Het stadsbestuur beloofde ons in hun bestuursakkoord 2019-2024 de komst van een wijkmobiliteitsplan. Sint-Amandsberg stond zelfs helemaal bovenaan de lijst. Nu -vijf jaar na de vorige verkiezingen- worden we stilaan wel ongeduldig.”

“De stad verzamelde meer dan een jaar geleden input uit de wijk via de website en een soort ideeënbus", gaat Shah verder. “Als bewoners wachten we nog steeds op een vervolg. Het is nu tijd om de verschillende scenario’s aan heel de wijk voor te leggen. Meer uitstel is onverantwoord: ongevallen wachten ook niet.”

Eind 2023 finaal

Normaal gezien legt de Stad Gent enkele opties op tafel. Welke straten worden mogelijks geknipt? En waar is eenrichtingsverkeer mogelijk? Bedoeling is dat er vervolgens een debat ontstaat in de wijk, waarna het schepencollege knopen doorhakt. Volgens de oorspronkelijk timing moesten die scenario’s er al zijn.

“Ik snap deze oproep”, reageert schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “De lijst van ondertekenaars is indrukwekkend. Dat stemt me tevreden. Gentenaars liggen wel degelijk wakker van verkeersveiligheid. Dat maakt deze brief nog eens duidelijk. Toch vraag ik nog een klein beetje geduld. Voor de zomer moeten de scenario’s op tafel komen. Nog voor eind 2023 willen we het finale plan dan richting de gemeenteraad brengen.”

Gentbrugge

In de zomer van 2024, vlak voor de verkiezingen, treedt de nieuwe circulatie dan in voege. Al blijft de vraag of die timing gehaald wordt. Het is publiek geheim dat er in de Gentse meerderheid al stevig wordt gedebatteerd over het wijkmobiliteitsplan in Sint-Amandsberg. En ook de perikelen in Gentbrugge zijn niet vergeten.

De voorbereidende werken aan Gentbruggebrug -waar een ‘verkeersfilter’ moet komen- werden begin januari al na enkele dagen weer stopgezet. Enkele omliggende bedrijven trokken naar de rechter, die hen in het gelijk stelde. Na de moeilijkheden werd de invoering van het wijkcirculatieplan er uitgesteld naar deze zomer. Wacht Sint-Amandsberg een vlotter parcours?

Dit is de volledige lijst van ondertekenaars van de open brief:

