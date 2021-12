Maak kennis met Floki, de kater die denkt dat hij een hond is: “Hij wilde gewoon zo graag naar buiten”

VOETBAL TWEEDE NATIONALE A Hasan Erturk lijdt met RC Gent zure nederlaag tegen Oudenaarde: “Nu is 6 op 6 halen een must”

Geen leuke vrijdagavond voor RC Gent in het Burgemeester Thienpontstadion in Oudenaarde. Op het uur op voorsprong klimmen en finaal toch nog aan het kortste eind trekken is pijnlijk. Zo zag ook Hasan Erturk het. Hij viel na 20 minuten in na een enkelblessure van Seppe De Langhe.

