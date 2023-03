Maak kennis met ‘Dickie Beer’: een nieuw, Gents gerstenat rond de stripfiguur Boerke

‘Ridder op het witte paard’ krijgt vier jaar cel voor extreem partnerge­weld: “Zijn vriendin was gewoon onherken­baar”

K.B., een 24-jarige jongeman uit Gent, is donderdag veroordeeld tot een celstraf van vier jaar wegens feiten van extreem partnergeweld. Hij mishandelde zijn partner zodanig dat ze in het ziekenhuis belandde en vier maanden werkonbekwaam was. Het slachtoffer hoorde ook hoe de man de feiten minimaliseerde. “Jammer dat het gebeurd is, want nu zit ik in de problemen.” Haar advocaat beschreef wat de partner allemaal te verduren kreeg van haar ‘witte prins’.