Maak kennis met de Gentse producers achter de soundtrack van Netflix-film ‘Ferry’

GENT Dagboek van een schooldi­rec­teur: "Tijd voor de schoolfoto­graaf”

19 mei Ann Blomme (43) is directeur van GO! Lyceum in Gent. Dagelijks heeft ze, samen met twee andere directeurs, de leiding over twee campussen met meer dan 1.000 leerlingen. Daarnaast is ze mama van Mattea (11) en tweeling Mona en Ella (8). Ze houdt voor HLN deze week een dagboek bij over dit bijzondere coronajaar. Zo ziet haar dinsdag eruit.