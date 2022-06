Maaike (33) vormt apotheek om tot kinderklerenwinkel: “Tweedehands, zorgvuldig geselecteerde stukken”

In de rekken vind je, net zoals in de webshop, enkel tweedehandskleren. “We leven in een wereld waarin we voorzichtig moeten omspringen met onze grondstoffen, en daar kan de kledingindustrie een grote rol in spelen”, zegt Maaike. “Wanneer we weten dat er 10.000 liter water nodig is om een jeansbroek te maken, er heel wat bomen gekapt worden om stoffen te maken, en de kledingindustrie voor 10 procent van de CO2-uitstoot verantwoordelijk is, dan is het voor onze toekomst belangrijk om deze sector een stuk duurzamer te maken. En ondanks de toenemende populariteit van tweedehands, zijn er nog veel opportuniteiten.”