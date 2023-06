Ludieke actie om problemen op de Blaarmeersen aan te kaarten: “Papa’s, kom in bikini naar het strand!”

ASSISEN. Jurgen Demesmae­ker krijgt 30 jaar voor de moord op Ilse Uyt­tersprot: “We hoopten op meer, maar de stempel ‘moordenaar’ zal hij levenslang dragen”

“Op de vraag ‘waarom’ hebben we geen antwoord gekregen. Maar we zijn tijdens het proces gesterkt in het beeld van onze moeder als een sterke, behulpzame en lieve vrouw”, zegt Janik, de zoon van Ilse Uyttersprot. Voor moord met voorbedachten rade op de Aalsterse ex-burgemeester is Jurgen Demesmaeker veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Het openbaar ministerie had levenslang geëist, maar de familie kan zich verzoenen met de uitspraak.