Lucky Lemon van de Glasfabriek maakt ‘Publika’ van vroegere koffiebranderij De Draak: “Café, evenementenlocatie en vergaderzaal”

lotto volley league Tim Degruyter pakt met Caruur Gent net naast de vierde plaats: “Positief uitkijken naar de play-offs”

De opdracht van Caruur Gent was duidelijk. Het team van coach Van Huffel moest met 0-3 winnen in de sporthal van Guibertin. Alleen dan kon het over Menen wippen. Dan was een vierde plaats in de eindrangschikking van de Lotto Volley League nog mogelijk. De missie is niet geslaagd. Het werd na een 0-2-voorsprong zelfs 3-2. Gent gaat daardoor met één bonuspunt naar de Champions Play-Offs.