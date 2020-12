Lounge van tweeling (18) met syndroom van Down moet weg na klacht van buur: “Telkens als ze lawaai horen, denken ze dat die wordt afgebroken”

Gent Laatste 30 Roma wonen in krotten in Aziëstraat, maar moeten ook daar weg: “Het is niet eerlijk, wij weten niet waar naar­toe”

30 november Het integratieproject voor Roma aan de Lübecksite is opgestart, en lijkt vlot te verlopen. Alle Roma die in september 2019 hadden aangegeven in het project te willen instappen, wonen nu in de containers. Maar aan de Aziëstraat blijven nog een 30-tal mensen achter, waaronder ook kinderen. Zij willen ook nog naar de Lübecksite, maar mogen niet. “Binnen 2 weken moeten we hier weg, maar we weten niet waarheen”, zeggen ze.