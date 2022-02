Losgerukte zonnepanelen maken slachtoffer in Sint-Denijs-Westrem

Gent Van een folkfesti­val tot de vrijheid herbeleven: onze weekend­tips voor Gent

De pandemie is nog niet voorbij, maar dat wil niet zeggen dat er niets te doen is in Gent. Om jullie toch een leuk en tegelijk veilig weekend te bezorgen op 19 en 20 februari, geven we vijf tips mee. Starten doen we met een folkfestival, eindigen met een kater.

6:00