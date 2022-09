Lopers palmen fly-over in tijdens Gentse Ten Miles: “Dit is een unieke ervaring”

Duizenden sporters hebben zondag de loopschoenen aangetrokken om een tocht van 10 mijl - 16,1 kilometer- af te leggen door Gent. Tijdens Gent Autovrij is Koning Auto een dagje niet welkom in de binnenstad. Daar maakte de ABSoluut Gent 10 mijl gretig gebruik van. De eerste editie van de loopwedstrijd trok zelfs over de fly-over.

Daar duwde Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) de 23-jarige Lincy Vanden Borre in haar rolstoel naar omhoog. Het meisje heeft een fysieke en mentale beperking. Ze woont in het zorgcentrum Ten Dries in Landegem waar ze traint met Triple Challenge, een organisatie die sport voor iedereen mogelijk wil maken.

“Ik had niet gedacht dat ik Lincy 16 kilometer lang zou kunnen voortduwen, maar het is me gelukt”, zei De Clercq achteraf trots. “Het was een unieke, maar tegelijk confronterende ervaring. Zo liep een deel van de tocht over enkele kasseiwegen. Dan pas merk je hoe moeilijk het is om daar met een rolstoel over te hobbelen.”

Volledig scherm Gent burgemeester Mathias De Clercq liep de 10 Mijl met de 23-jarige Lincy Vanden Borre. © Cedric Matthys

Verkeersveiligheid

Naast De Clercq was zondag ook schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw van de partij. Hij moedigde van aan de zijlijn de vele lopers aan. Voor de Groen-kopman is deze dag immers een absolute hoogdag. “Met Gent Autovrij tonen we wat mogelijk is als we ruimte geven aan mensen”, zei hij.

Wat 1 mei is voor de socialisten, is Autoloze Zondag voor de groenen. Watteeuw hield een pleidooi voor meer verkeersveiligheid. “Actieve weggebruikers zijn nog te vaak het slachtoffer van dramatische ongevallen”, klonk het. “Dat hebben we de afgelopen weken spijtig genoeg opnieuw mogen zien.

Volledig scherm Ook schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) kwam de lopers aanmoedigen. © Cedric Matthys

Toekomst fly-over

Verder verwijst de schepen naar de studie die loopt rond de fly-over. Het bouwwerk, dat dit jaar een halve eeuw bestaat, leidt de autostrades E40 en E17 recht het stadscentrum. Vandaag gaan er stemmen op om de brug af te breken, maar dat zal uiteraard niet voor meteen zijn.

“Het Agentschap Wegen en verkeer onderzoekt de verschillende pistes voor de toekomst”, aldus Watteeuw. “Nog deze legislatuur (dus tegen 2024, red.) moeten de eerste resultaten zichtbaar worden.” Of we binnenkort elke dag over de fly-over mogen wandelen, lijkt voorlopig toekomstmuziek.

