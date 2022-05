Loods Arsenaalsite ligt volledig in de as na uitslaande brand

Moere/Varsenare/Sint-Amandsberg ASSISEN LIVE. “Laat m’n kleindoch­ter gerust. Het is met mij te doen!”: opname van Maïlys (18) laat horen hoe opa haar wilde beschermen tegen bodybuil­der

Bijna 5 jaar na de feiten verschijnt Alexander Dean (29) uit Varsenare voor het hof van assisen in Brugge voor viervoudige moord. De bodybuilder bracht op 25 juli 2017 z’n ex-liefje Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) om het leven in Moere. De nacht voordien had hij ook al fotograaf Jeroen Verstraete (39) doodgestoken in Sint-Amandsberg. Woensdag zetten de speurders en onderzoeksrechter hun getuigenis verder. Zij zullen onder meer het filmpje afspelen dat Maïlys kort voor haar dood maakte met haar gsm. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog hieronder.

11:29