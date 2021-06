LIVE. Wake in Gent voor slachtoffer van groepsverkrachting, ook premier De Croo aanwezig

Duffel Punkbands spelen livesessie in lege Cinema Plaza: “Eerste keer dat nieuwe nummers op een podium worden gespeeld”

16:29 De drie punkbands Altitude, For I Am en You Nervous? namen een livesessie op in de Duffelse Cinema Plaza. De optredens, die uiteraard voor een lege zaal plaatsvonden, zijn op zaterdag te bekijken via Facebook. “Voor de promotie van ons nieuw album hadden we een tour in Canada geboekt, maar toen kwam corona.”