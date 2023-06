Live vanop de schoolbanken ... radio 5! Leerlingen Victor Carpentier zijn heel even échte radiohosts

Nederlan­der (39) leidt dubbelle­ven en perst Gentse vrouw meer dan 50.000 euro af met intieme beelden: “Ze deed escorte­werk om te kunnen betalen”

Een celstraf van drie jaar met uitstel. Dat kreeg de 39-jarige Nederlander Geert W.S. in de Gentse rechtbank. De reden: jarenlang perste hij een jonge Gentse vrouw af. Ondanks een relatie van 15 jaar, leidde hij een dubbelleven. Maar de jonge vrouw had geen idee dat hij enkel uit was op geld en seks. En daarin ging hij er ver. Zo maakte hij haar wijs dat hij gehackt was en dat intieme beelden van de vrouw verspreid zouden worden, tenzij ze veel geld betaalt. Meer dan 50.000 euro hoestte ze op, tot ze volledig gekraakt was. “Je hebt me uitgerekt als een elastiek, tot ik gesprongen ben.”