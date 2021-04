LIVE. Pallas, Volxus, of toch gewoon 'Vooruit': volg hier de aankondiging van de nieuwe naam van kunstencentrum 'Vooruit’

Gent 20-jarige man geeft jongen elektri­sche schok in de nek met ‘gevonden’ stroom­stoot­wa­pen, 10 maanden cel geëist

20 april Een 20-jarige man riskeert een celstraf van 10 maanden en een boete van 800 euro nadat hij in september aan het Gentse Sint-Pietersstation een jongen in de nek een elektrische schok toediende met een taser. De beklaagde was in augustus nog maar veroordeeld voor een gewapende overval.