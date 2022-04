LIVE. In het spoor van de Buffalofans, met de beker richting Gent

Gent Nieuw: de Week van de Witte Worst. Monsieur Boudin maakt 20 horecaza­ken warm om opmerkelij­ke bou­din-gerechten te maken

Volgende week is de ‘Week van de Boudin’ in Gent, op poten gezet door niemand minder dan Monsieur Boudin. Dat is Gentenaar Jeroen Tavernier, die ambachtelijke witte pensen maakt. “De boudin blanc is dé guilty pleasure van heel wat Belgen, dus leek het mij leuk om deze oeroude klassieker een nieuwe invulling te geven.”

15 april