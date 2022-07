LIVE. Gentse Feesten zijn gestart! Noël Fack geeft er meteen een lap op, vijf uur om kermis volledig op te bouwen

Oost-Vlaanderen OVERZICHT. 9 keer zwemmen in openlucht in de provincie Oost-Vlaanderen

De temperaturen stijgen fors dit weekend. Met 37°C in het vooruitzicht is het hoog tijd om wat verkoeling op te zoeken. Wij maakten een lijst voor u met de verschillende locaties in Oost-Vlaanderen waar je een frisse duik kan nemen in een van deze openluchtzwembaden. Pak je badpak en handdoek al maar klaar, reserveer je tickets op voorhand zodat je zeker een plaatsje hebt en rep je naar één van onderstaande zwemparadijzen.

13 juli