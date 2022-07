LIVE. Gentse Feesten zijn gestart! 6.500 aanwezigen op openingsevenement

Gent Dit was Sting, na drie jaar uitstel eindelijk te zien op Gent Jazz: “Hij kan het nog allemaal”

Het is gebeurd! Na drie jaar uitstel heeft Sting eindelijk opgetreden op Gent Jazz. Zowel de crew als het publiek, die letterlijk al jaren tickets hadden, slaakten een zucht van opluchting. De voormalige frontman van The Police pakte uit met zijn beste hits, waardoor niemand teleurgesteld naar huis ging, en sloot af met: “Thanks for the patience”.

14 juli