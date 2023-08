Little Amadeus zal niet meer heropenen, geen ribbetjes meer tegenover de Vooruit

Dat het kleine broertje van de bekende ribbetjes-restaurants Amadeus in de zomer gesloten is, is niet abnormaal. Little Amadeus richtte zich op de studenten en die zijn er nu niet. Maar ook bij de start van het academiejaar zal Little Amadeus niet heropenen. Het pand wordt verhuurd.