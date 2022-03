Lippenstift voor mannen én een eerbetoon aan De Mammelokker: dit was Vrouwendag in Gent

GentVrouwendag is ook in Gent niet onopgemerkt voorbij gegaan. Op tal van locaties in de stad staken initiatieven de kop op. Wij gingen op zoek naar de opvallendste acties.

Liberale vrouwen delen lippenstift uit aan mannen: “Ook zij moeten bijdragen tot onze strijd”

Volledig scherm Vlnr.: Lynn Mikolajczak, Tineke Van hooland en Thaïs De Boever deelden de hele ochtend lippenstift uit aan mannen. © Cedric Matthys

Aan het Sint-Pietersstation heeft de vrouwenafdeling van de Open VLD Oost-Vlaanderen de hele ochtend lippenstift uitgedeeld aan mannen. “We willen mannen op die manier aan het denken zetten”, legt voorzitster Tineke Van hooland uit. “Dit is geen stijd van vrouwen alleen. Ook mannen moeten bijdragen tot een meer inclusieve maatschappij.”

“Ook zetten we in op vrouwelijk ondernemerschap”, vult Lynn Mikolajczak aan. “Ik ben zelfstandige. Als vrouw stoten we soms op onbewuste vooroordelen en stereotiepe denkpatronen. Dat zou in 2022 niet meer mogen. Wij pleiten resoluut voor gendergelijkheid. Het thema verdient onze aandacht.”

Socialisten zetten ‘De Mammelokker’ in de bloemetjes: “Te weinig vrouwen hebben een eigen standbeeld gekregen”

Volledig scherm Vooruit Gent zette het standbeeld van De Mammelokker in de bloemetjes. Onder meer schepen Astrid De Bruycker (midden) en Federaal Parlementslid Joris Vandenbroucke (rechts) waren aanwezig op de actie. © RV

Op internationale vrouwendag versieren Vooruit en ZIJkant vrouwelijke standbeelden in steden en gemeenten in Vlaanderen. Vooruit Gent kiest voor ‘De Mammelokker’. Gents schepen Astrid De Bruycker: “Bloemen zijn een mooi eerbetoon, maar vrouwen verdienen méér dan dat. Gelijke verloning, respect en echte gelijkwaardigheid. En daar zijn we nog niet.”

Vrouwen besteden nog steeds veel meer tijd dan mannen aan het huishouden en zorgtaken. De pandemie heeft deze ongelijke taakverdeling alleen maar vergroot. Zo werd het corona-ouderschapsverlof in zeven op de tien gevallen door vrouwen opgenomen. “Het mag duidelijk zijn dat de coronacrisis ons terug in de tijd heeft geslingerd”, zegt Joris Vandenbroucke, voorzitter van Vooruit Gent. “Het valt te verwachten dat deze tendens niet snel zal keren. Traditionele rolpatronen blijken immers zeer hardnekkig.”

Vrouwenstaking aan het rectoraat: “Tijdens de pandemie was kinderopvang ‘essentieel’”

Volledig scherm Samenkomst rectoraat: Collectief Vrouwenstaking UGent © svwg

Het is het zesde jaar op rij dat het Collectief Vrouwenstaking aan de UGent een actie organiseert op Vrouwendag. “We hameren al even op dezelfde nagel en dat blijft ook nodig, in lijn met de eisen van de internationale vrouwenbeweging”, zegt coördinator Julie Carlier. “Voorheen hadden we het over de precaire omstandigheden van het poetspersoneel dat uitbesteed werd. We konden voor deze mensen betere arbeidsomstandigheden bekomen, maar in het besparingsplan van rector Rik Van de Walle staat nu ook de uitbesteding van de kinderdagverblijven. Het is heel zuur dat we tijdens de pandemie kinderopvang eindelijk als essentieel beroep konden zien en in de uitlopers ervan al niet meer. Daarom blijft een actie als vandaag broodnodig.”

Carlier stelt ook dat de zorgtaken tijdens de pandemie nog steeds overwegend op vrouwen vielen. “Daardoor zien wij bij vrouwelijke wetenschappers een daling van het aantal publicaties, waardoor zij minder kans maken op de jobmarkt”. Collectief Vrouwenstaking UGent pleit daarnaast ook voor een onafhankelijke Tuchtcommissie, die grensoverschrijdend gedrag moet bekijken. “Dat willen we niet alleen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook voor racisme, seksisme en transfobie. We pleiten voor een inclusievere universiteit.” Op de manifestatie was een 120-tal mensen aanwezig.

Betogers vragen aandacht voor oorlog in Oekraïne: “Ook daar worden vrouwen het eerst getroffen”

Volledig scherm Een 300-tal betogers trok luidkeels door Gent. © Cedric Matthys

Als afsluiter van Vrouwendag is ‘s avonds een driehonderdtal betogers door Gent getrokken. De actie ging uit van Campagne Rosa, een organisatie die al langer voor vrouwenrechten strijdt. Ze vragen bijzondere aandacht voor de situatie in Oekraïne. “We verkopen vandaag (dinsdag, nvdr) verschillende spulletjes”, klonk het. “De opbrengst gaat rechtstreeks naar het linkse verzet in Rusland. De anit-oorlogsbeweging door moeten we actief steunen.” De actievoerders schreeuwden luidkeels enkele slogans. Volgens de politie verliep de betoging vredig.