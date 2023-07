Lingeriewinkel Herela bestaat 90 jaar: “Ik bleef thuis van school om de winkel draaiende te houden wanneer mijn moeder ziek was”

NET OPEN. Zin in pizza voor de film? Na Limburg verovert Italiaans restaurant Giuliano nu ook Gent

Met vestigingen in Maasmechelen, Genk en Hasselt is Giuliano intussen een gevestigde naam in Limburg. Maar nu waagt zaakvoerder Giuliano Bruno (59) zich voor het eerst buiten de provincie. Naast de Kinepolis in Gent opent hij zijn vierde Italiaanse restaurant. En er staat meer dan enkel pizza’s op de kaart.