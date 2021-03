Lijnbus vat vuur in station: chauffeur bevangen door rook maar verder ongedeerd

Gent Dief (54) krijgt celstraf na vijf diefstal­len in centrum Gent: “Er lijken veel mannen op mij, ik was het niet”

26 maart Een 54-jarige man is veroordeeld voor vijf diefstallen die hij over een periode van twee jaar pleegde. Hij sloeg voornamelijk toe langs de Graslei, waar hij handtassen stal. Zelf ontkende de man zijn betrokkenheid. “Het was iemand anders, er lijken heel veel mannen op mij”, verdedigde hij zichzelf. Daar had de rechter echter geen oren naar.