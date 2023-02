Lijnbus knalt tegen sokkel in Gent, oliespoor op de baan

Gent Koerier van Deliveroo zwaarge­wond na aanrijding met wagen in Brugse Poort: “Bromfiet­ser was bezig met zijn gsm”

Een bromfietser, werkzaam als koerier bij Deliveroo, is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Brugse Poort. De man reed in op een voertuig dat aan het parkeren was. Volgens ooggetuigen was de bestuurder van de bromfiets op zijn smartphone bezig.

17:33