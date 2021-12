Liesbet (40) moest afscheid nemen van haar grote liefde Jelle (43): “Hij heeft voor elke minuut gevochten, dus proberen wij er alle dagen iets van te maken”

Gent Politie ontdekt 150 kilogram cocaïne op schip in Gentse haven: “Opeens zwommen er duikers rond het schip”

De federale politie en de douane in Gent hebben vorige week 150 kilogram cocaïne ontdekt op een boot uit Brazilië in de Gentse haven. De drugs zaten verstopt in de zeekast van het schip. De straatwaarde bedraagt 7,5 miljoen euro.

11:46