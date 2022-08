Lies (44) opent pop-up café in herenhuis aan Portus Ganda: “Van bier over cocktails tot witte worst pralines”

Gent Moeder van drie laat het leven bij tragisch ongeval met trucker die gewoon rechtdoor rijdt in bocht: “Hij leek maar niet te vertragen”

Aan het Stapelplein in Gent is omstreeks 11.15 uur een ernstig ongeval gebeurd. Een vrachtwagen miste zijn bocht en kwam in aanrijding met een overstekende fietsster (44), een moeder van drie. De leerkracht Frans aan het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg overleed ter plaatse. De trucker raakte lichtgewond. Er wordt onderzocht of de man onwel is geworden of dat er een andere verklaring is voor zijn manoeuvre.

1:31