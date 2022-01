Liefdesrivalen binnen Gentse Hells Angels op de vuist: “Man in elkaar geslagen door zes personen, zijn tattoos werden doorkrast”

Gent Politie en politiek bezorgd over steeds zwaarder vuurwerk tijdens jaarwisse­ling: “We hadden de situatie onder controle, maar toch”

Het was al met al ‘een vrij rustige nacht’, zo klonk het bij de politie op nieuwjaarsdag. Een uitspraak die bij heel wat politici in het verkeerde keelgat schoot, want er was wel degelijk heibel in de oudejaarsnacht. “Wij bedoelen dat we de situatie permanent onder controle hadden", verduidelijkt de korpschef nu.

12:08