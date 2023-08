Lichtstoet trekt voor 100ste keer door Ledeberg, maar nieuwe Miss is dit jaar niet verkozen

VACATURE: HLN zoekt freelance fotograaf in Gent

Ben jij een gepassioneerde freelance fotograaf met een scherp oog voor nieuws en een voorliefde voor het vastleggen van krachtige beelden? Heb je ervaring met digital first werken, het maken van video en ben je in staat om het nieuws in één enkel beeld te vatten? Dan is dit je kans, want we zijn op zoek naar versterking voor ons team in Gent.