Lichtfestival lokt meteen massa volk. “Heel druk, maar alles onder controle”

Stilstaand verkeer op de afrit van de autosnelweg, dat is al geleden van topedities van de Gentse Feesten, of van een vorig Lichtfestival. De parkings in de stad stonden al vroeg helemaal vol, en dus kon dat autoverkeer nergens heen. Op de borden van de autosnelweg werd aangeduid dat het verkeer naar Flanders Expo moest, maar de B401 afsluiten gebeurde uiteindelijk niet. Ook aan de parking Vrijdagmarkt was het even chaos. Die parking was overdag wel open, maar ‘s avonds niet meer. Dat had ook de consequentie dat wie er geparkeerd stond, niet meer weg kon voor middernacht.