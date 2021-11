Lichtfestival gaat gewoon door zoals voorzien. “Extra oproep om mondmasker te dragen, en extra monitoring”

De kritiek na de beelden van het Lichtfestival gisterenavond is niet mis. Met 240.000 mensen was het hele centrum overrompeld. Hallucinante beelden zijn het, na anderhalf jaar beperkte contacten. Gent wordt een broeihaard genoemd, de organisatie onverantwoord. Anderzijds wordt er ook gesust, door onder meer Marc Van Ranst. “Omdat het hele evenement buiten doorgaat, kan het in principe geen kwaad. Als iedereen daarna in slecht verluchte horecazaken gaat samenzitten, wordt het wel gevaarlijk,” zei die.

Toch gaat het Lichtfestival gewoon verder zoals voorzien was. “Wel gaan we extra oproepen om mondmaskers te dragen", zegt Annelies Storms (Vooruit). “Het grootste deel van de mensen doet dat, maar het kan altijd beter. Op het terrein bleef de situatie trouwens altijd onder controle. Ja, het was druk, maar het was nooit drummen. Het is een rustig publiek, dat komt om te genieten. Iedereen wandelt in dezelfde richting, en gaat mee met de stroom. In het Gewad in het Prinsenhof werd het gisterenavond wel even té druk, en daar heeft de politie ingegrepen. Dan worden mensen afgeleid via zijstraten. Het hele parcours wordt gemonitord met camera’s, en dat blijven we heel nauwgezet doen. Zodra we merken dat het opnieuw erg druk wordt, zullen we weer oproepen om niet meer naar Gent te komen.”