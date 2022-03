Lichtfestival achterna: Gents Tegengas protesteert met projectie op Luminus-centrale

Vanuit het Zonder-Naampark werden krachtige slogans op de Luminuscentrale geprojecteerd. Dat is in hetzelfde parkje en op hetzelfde gebouw als waar tijdens het Lichtfestival ‘de raket’ opsteeg. Zondag na zonsondergang werd daar door Gents Tegengas de kortfilm Invasion vertoond, over de strijd van de inheemse Wet’suwet’en tegen de aanleg van een Canadese gaspijplijn door hun grondgebied. Daarna werden ook slogans geprojecteerd, zoals ‘de vervuiler betaalt – krijgt betaald’, ‘Fossiel gas? Geen Lumineus idee’, ‘geen gas, geen nucleair, hier niet, elders niet’, en die verwezen naar de oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en de subsidiëring van de geplande gascentrales.

Met de actie wil Gents Tegengas het leed dat gepaard gaat met het verbruik van gascentrales onder de aandacht brengen. “In het midden van zowel een klimaatcrisis als een nooit eerder geziene stijging van de gasprijzen claimen energiegiganten als Engie en Luminus miljoenen euros aan subsidies voor het bouwen van nieuwe gascentrales op verschillende plaatsen in België”, zeggen ze. “Ook in Wondelgem werd een vergunning gegeven voor het uitbreiden van de bestaande gascentrale, ondanks de schadelijke effecten van zo’n beslissing op ons klimaat en op de gezondheid van de bevolking. Het beroep dat Gents Tegengas tegen deze beslissing aantekende bij de Raad van Vergunningsbetwistingen loopt nog, net zoals de fundraising die Gents Tegengas opzette om de juridische kosten te betalen. Met deze projectie actie hopen we de Gentenaars eraan te herinneren dat gas niet alleen een slechte keuze is voor ons klimaat, maar ook dat de massale investeringen in nieuwe gascentrales geld zal steken in de zakken van dubieuze regimes die er geen probleem mee hebben mensenrechten te schenden, zoals de oorlog in Oekraïne nu aantoont. De Russische oorlogskas is mee gespijsd door Europese aankopen van gas, olie en steenkool. In plaats van geld te investeren in hernieuwbare energiebronnen, in te zetten op energiebesparingen, slimme vraagsturing en het versterken van ons energienetwerk, worden burgers gevraagd om voor die nieuwe fossiele gascentrales te betalen.